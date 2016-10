DFB-Pokal am Mittwoch im Ersten

Von seinen zwölf Pflichtspielen gegen den FC Bayern seit dem Aufstieg 2011 hat Augsburg zehn verloren, zwei davon im DFB -Pokal. "Wir fragen uns seit Jahren, wie man gegen die Bayern bestehen kann, und sind auf der Suche nach einem Rezept" , sagt FCA -Manager Stefan Reuter in "Bild", verweist aber auf die beiden 1:0-Siege der Augsburger in der Bundesliga 2014 und 2015. "Die beiden Spiele zeigen, dass die Suche danach nicht vergebens ist."

Schuster: "Es gibt nur wenige Ansätze - aber es gibt sie"

Allerdings ist der FCA derzeit nicht in Bestform. Ihre jüngsten drei Spiele hat die Mannschaft nicht gewonnen. Priorität habe laut Reuter daher, "in der Liga zu bleiben. Das steht über allem. Mein Traum ist es allerdings, im Pokal zu überwintern" . Trainer Dirk Schuster sieht nur "ganz wenige Ansätze, wie man den FC Bayern ärgern kann. Aber diese Ansätze gibt's. Es ist ein K.o.-Spiel."

Und genau das spricht Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer an. "So ein K.o.-Spiel ist schwierig, weil jeder Fehler bestraft werden kann. Man kann schnell draußen sein, wenn nicht alles funktioniert" , sagt Neuer. Der FCA sei "für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner".

Die Bayern haben ihre kleine Ergebniskrise hinter sich gelassen. In der Champions League und in der Liga waren sie drei Mal nacheinander ohne Sieg geblieben, zuletzt zeigte die Mannschaft gegen die PSV Eindhoven (4:1) und Borussia Mönchengladbach (2:0) wieder starke Auftritte. "Jetzt sind wir wieder voll im Soll" , sagt Neuer.

Verletzungssorgen beim FCA

Wie erwartet wird Verteidiger Rafinha dem Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger wegen muskulärer Beschwerden fehlen, auch Franck Ribéry muss weiterhin aussetzen. Dafür kehrt Kapitän Philipp Lahm zurück auf die rechte Abwehrseite.

Die Verletztenliste des FC Augsburg ist ungleich länger: Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Wadenbeinbruch), Jeffrey Gouweleeuw (Lungenkollaps), Caiuby (Knorpelverletzung im Knie), Alfred Finnbogason (Adduktorenprobleme) und Raul Bobadilla (Schulterverletzung) fallen aus - letzterer hatte 2015 das Siegtor des FCA in München erzielt. Sollte es für Augsburg diesmal nicht reichen, gibt es schon am Samstag (29.10.2016/15.30 Uhr) ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden Klubs, dann in Augsburg.

