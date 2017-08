Vergiftete Stimmung bei Hannover 96

Sportschau | 13.08.2017 | 02:15 Min. | Das Erste

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga ist die Euphorie in Hannover schnell verflogen. Randalierer sorgten in Burnley für einen Spielabbruch. Ziel der Krawallen war Martin Kind, der den Verein übernehmen möchte und mit seinen Ambitionen bei vielen Fans auf Ablehnung.