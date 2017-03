Schalkes Goretzka über das ungeliebte Pokal-Los

Sportschau | 01.03.2017 | 04:34 Min. | Verfügbar bis 01.03.2018 | Das Erste

Leon Goretzka ist beim FC Schalke 04 in einer hervorragenden Verfassung - im Interview spricht er über die Chancen im Pokal gegen die Bayern, über Aufbrüche und Dämpfer in Gelsenkirchen - und warum er nicht mehr so häufig verletzt ist.