Fanrandale überschattet Pokalspiel zwischen Rostock und Berlin

Tagesschau | 15.08.2017 | 01:23 Min. | Verfügbar bis 15.08.2018 | Tagesschau24

Trotz des Einzugs in die zweite Runde des DFB-Pokals kann sich bei der Hertha niemand so richtig über den Sieg in Rostock freuen. Den beiden Mannschaften drohen nun Geldstrafen und eine mögliche Disqualifikation für den Wettbewerb im nächsten Jahr.