Harte Kritik am Dortmunder Sicherheitskonzept

Fanclubs von RB Leipzig haben nach den Ausschreitungen am Rande des Spiels in Dortmund harte Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des BVB geübt. Die Polizei spricht von " extremer Aggressivität und Gewaltbereitschaft der Dortmunder ". | wdr