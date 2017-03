Einlaufkind übersehen - Stindl sagt "sorry" und verschenkt Trikot

Nach dem erfolgreichen Auftritt in Hamburg und dem Erreichen des Pokal-Halbfinals kam Stindl die Story offenbar schnell zu Ohren. Etwas mehr als eine Stunde nach Spielende twitterte die Borussia ein Bild ihres Kapitäns mit seinem Trikot. "Das war natürlich keine Absicht! @stindl28 möchte dir als kleinen Trost gerne sein Trikot schenken", ließ der Klub via Twitter wissen. Stindl selbst lieferte mit einem Tweet die Erklärung für seinen Aussetzer gleich hinterher. "Sorry!! Bin auch immer noch nervös vor so einem Spiel", schrieb Stindl mit Verweis auf den Trikot-Tweet.