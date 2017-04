Der Sportschau Club mit Bruno Labbadia

Mit dem Ex-Trainer des Hamburger SV kommt ein zweimaliger Deutscher Meister und DFB -Pokalsieger (jeweils als Spieler) in die Untertagebar nach Herten. Welche Chancen er welchem Finalisten im DFB-Pokal-Finale einräumt, wird Labbadia ebenso beantworten, wie die Frage nach aktuell gefragten Trainertypen.

Erfahren im Abstiegskampf

Labbadia, der im September 2016 beim HSV beurlaubt wurde, kennt die Situation im Abstiegskampf der Bundesliga aus eigener Erfahrung. Im April 2015 übernahm er den Hamburger Sportverein sechs Spieltage vor Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz, erreichte am 34. Spieltag den Relegationsplatz und setzte dich schließlich in der Relegation gegen den Karlsruher SC durch. Nach einem 10. Platz am Ende der darauf folgenden Saison wurde Bruno Labbadia in der Hinrunde der laufenden Saison durch Markus Gisdol ersetzt.

Aktuell steht der Hamburger SV mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem 15. Tabellenplatz und damit mitten im Abstiegskampf. Wäre die Saison mit einem Trainer Labbadia anders verlaufen? Und welchen Teams traut er die Rettung zu?

Neben Alexander Bommes führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und die Gäste.