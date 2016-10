Nach dem DFB-Pokalspiel Bayern gegen Augsburg

Olympiasieger Fabian Hambüchen wird am Mittwochabend (26.10.2016/23:45 Uhr) im Sportschau Club die Lose für das Achtelfinale im DFB -Pokal ziehen. Die Spiele des Achtelfinals werden am 7. und 8. Februar 2017 ausgetragen. Im Anschluss an die Auslosung wird Hambüchen über die Ziele sprechen, die er noch verfolgt und ob er schon Pläne für die Zeit nach der Karriere hat.

Diskussion mit weiteren Olympioniken

Fabian Hambüchen in Rio 2016.

Neben Hambüchen begrüßt Moderator Matthias Opdenhövel in der "Untertagebar" in Herten zwei weitere Olympioniken. Die neue Bundestrainerin Steffi Jones, bei den Olympischen Spielen in Rio noch Co-Trainerin von Silvia Neid, gewann mit den deutschen Fußballerinnen Gold. Am Dienstag spielte ihre Mannschaft gegen die Niederlande.

Lukas Klostermann von RB Leipzig ist ebenfalls zu Gast, er holte mit dem Team von Horst Hrubesch Silber. Klostermann war einer der wichtigsten Spieler in der deutschen Mannschaft und arbeitet seit einem Kreuzbandriss im rechten Knie an seinem Comeback beim Tabellenzweiten Leipzig. Die Frage, ob dann auch die A-Nationalmannschaft ein Thema sein wird, beantwortet er im Sportschau Club.

Neben Matthias Opdenhövel führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und die Gäste.

tb/nch | Stand: 25.10.2016, 15:59