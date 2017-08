Sportschau Club mit Ralph Hasenhüttl

Im letzten Spiel der ersten Runde des DFB Pokals empfängt Hansa Rostock den Hauptstadtklub. Auch dieses Jahr gilt wieder das Finale im heimischen Stadion als Zielvorgabe für die Berliner. Im Anschluss an das Spiel sendet der Sportschau Club am Montag (14.08.2017) live aus Herten. Als Gast begrüßt Moderator Alexander Bommes dieses Mal mit Ralph Hasenhüttl den Trainer von RB Leipzig.

Abenteuer Champions League

Während die Leipziger sich in der ersten Runde bei den niederklassigen Sportfreunden Merkingen am Ende klar mit 5:0 durchsetzten, warten mit Beginn der neuen Saison Aufgaben ganz anderer Qualität auf die Mannschaft.

Nachdem Hasenhüttl den Aufsteiger gleich in seiner ersten Saison in die Champions League geführt hat, bleibt abzuwarten, wie RB Leipzig die Dreifachbelastung in der kommenden Saison wegsteckt.

Was wird aus den Stars?

Zudem gab es in der Sommerpause einige Transfergerüchte um Stars wie Naby Keita oder Emil Forsberg. Am Ende scheinen beide dem Verein erhalten zu bleiben. Ob dennoch etwas zurückbleibt oder Unruhe im Team zu erwarten ist, wird Ralph Hasenhüttl im Interview beantworten.

Der passionierte Klavierspieler wird zudem im Gespräch mit Alexander Bommes einen Blick auf die erste Champions-League-Saison werfen. Nachdem der Österreicher mit dem VfR Aalen in die 2. Bundesliga und mit dem FC Ingolstadt in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist, gilt der Einzug in die "Königsklasse" als größter Erfolg in der Trainerkarriere Hasenhüttls.

Neben Alexander Bommes führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und den Gast.

Stand: 14.08.2017, 12:08