Das Problem an der Sache: Hinten war das Team von Baumgart bei all dem Sturm und Drang deutlich unterbesetzt, wenn die Bayern loslegten - und das taten sie nach knapp 20 Minuten. Und gleich die erste größere Abwehrlücke nutzte Kingsley Coman zur 1:0-Führung: Thomas Müller hatte die Chance eingeleitet, nach einem missglückten Abschlussversuch von Arjen Robben schloss Coman dann aus kurzer Distanz ab.

Lewandowski legt nach

Jegliche Hoffnung auf die große Sensation hatte sich kurz danach erledigt. Diesmal glänzte Coman als Vorbereiter, im Zentrum hatte Robert Lewandowski so viel Platz, dass er mühelos zum 2:0 vollstrecken konnte.

Sorgenfalten bei Heynckes gab es dennoch nach einer halben Stunde: Müller war vor dem 1:0 mit Paderborns Keeper Michael Ratajczak zusammengeprallt und griff sich bei seiner Auswechslung in der 32. Minute an den linken Oberschenkel. Sportlich lief dagegen weiter alles nach Plan: Nor vor dem Seitenwechsel erhöhte Kimmich nach einem Solo über die rechte Außenbahn zum 3:0.

Paderborn bleibt mutig

Beeindruckend: Auch danach suchten die Gastgeber weiter den Weg nach vorn. Sekunden nach dem Seitenwechsel flankte Ritter perfekt auf Schonlau, dessen Kopfball den linken Torwinkel nur ganz verfehlte.

Präziser machten es aber weiterhin die Bayern. Eine Ecke von James Rodriguez wuchtete der für Müller eingewechselte Constantin Tolisso in der 55. Minute ins Netz. Die Moral der Paderborner blieb ungebrochen: Gleich im Gegenzug hatte Zolinski viel Platz am Strafraum. doch sein 18-Meter-Kracher klatschte vom linken Pfosten ins Feld zurück.

Ehrentreffer blieb aus

Auch in der 80. Minute wurde es nichts mit dem hochverdienten Ehrentreffer: Michels spielte Phillip Tietz frei, doch der senste frei vor dem leeren Tor am Ball vorbei. Auch da leisteten die Gäste postwendend wieder Anschauungsunterricht: Robben vollendete zunächst eine herrliche Kombination über Tolisso und Sebastian Rudy mit einem trocken Schuss in den linken Winkel zum 5:0 und legte kurz vor dem Abpfiff auf Pass von Franck Ribéry auch noch das 6:0 nach.

Für den SCP geht es nun zurück in den Drittliga-Alltag, schon am Freitag (09.02.18) geht es gegen Rot-Weiß Erfurt wieder zur Sache. Die Bayern haben einen Tag länger Pause, dann treten sie zum Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 an.