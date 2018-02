Lange Zeit sah es aber nicht so aus, als würde Leverkusen am Ende mit 4:2 nach Verlängerung die Oberhand behalten und den Pokalfluch gegen die Werderaner beenden. Denn schon nach wenigen Minuten in der BayArena waren die Weichen perfekt für die Gäste gestellt.

Tah verursacht Elfmeter

Nach einem äußerst unbeholfenen Abwehrversuch von Jonathan Tah gegen Max Kruse gab Schiedsrichter Marco Fritz zu Recht Foulelfmeter - Kruse verwandelte souverän (3.). Drei Minuten später glänzte Kruse als Vorbereiter, schickte den überraschend in der Startelf aufgebotenen Aaron Johansson perfekt in die Tiefe - und der Amerikaner traf mit einem eleganten Lupfer über Bernd Leno hinweg zum 2:0.

Auch danach blieb Bremen konterstark und gefährlich: Bei einem Distanzschuss von Florian Kainz musste sich Leno schon ganz lang machen, um die Kugel noch aus dem rechten Winkel zu fischen.

Zweimal Brandt

Doch hinten offenbarte sich bei den Gästen die ein oder andere Lücke - und Leverkusen kam gegen die teilweise weit aufgerückten Bremer auf eigenem Platz sogar zum Kontern. Nach einer halben Stunde mit Erfolg: Dominik Kohr brach auf der rechten Seite durch, legte vor dem Tor noch einmal quer, und Julian Brandt musste den Ball nur noch über die Linie schieben.

Brandt bekamen die Bremer auch in der Folgezeigt nicht in den Griff. Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff bediente ihn Lars Bender an der Strafraumgrenze, Brandt zirkelte den Ball perfekt über Jiri Pavlenka hinweg unter die Latte.