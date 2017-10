Im ersten Spiel nach der Trennung von Manager Jörg Schmadtke war dem FC kaum etwas von der Verunsicherung der zurückliegenden Monate anzumerken. Das 3:1 (2:0) bei Hertha BSC ging komplett in Ordnung, aus einer Vielzahl von Konterchancen hätten die Kölner sogar noch deutlich mehr machen können.

"Es war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Meine Jungs haben sich endlich für ihre ganze Arbeit belohnt", sagte FC -Trainer Peter Stöger. Und auch Torhüter Timo Horn geht von einem positiven Effekt für die nächsten Spiele aus. "Es tut gut, gezeigt zu haben, dass wir noch gewinnen können" , sagte Torhüter Timo Horn, "das wird uns in den kommenden Wochen weiterhelfen."

"Wir müssen uns Gedanken machen, was uns so lähmt. Ohne den letzten Pass zu spielen, ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen" , sagte Herthas Trainer Pal Dardai.

Zoller stark im Sturm

Für den überraschenden Kölner Sieg sorgte auch eine taktische Umstellung von Trainer Stöger. Der zuletzt auf der rechten Außenbahn unglücklich agierende Simon Zoller rückte ins Sturmzentrum und blühte dort regelrecht auf. Zoller traf in der 35. Minute per Abstauber zur Führung, Dominic Maroh (43.) erhöhte nach einem Eckball noch vor der Pause zum 2:0.

Die Vorentscheidung besorgte dann in der 64. Minute der kurz zuvor eingewechselte Christian Clemens, als er einen von der Latte zurückspringenden Zoller-Heber ins leere Tor drückte. Das 1:3 durch Niklas Stark (69.) kam zu spät für die Berliner, die in dieser Partie so gut wie alles vermissen ließen.

Bei der Hertha beginnt jetzt eine Krise

Der Traum der Hertha vom ersten Pokalfinale im eigenen Stadion ist damit erneut geplatzt. Wettbewerbsübergreifend ist Berlin seit sieben Spielen ohne Sieg - auch in der Hauptstadt beginnt damit eine Krise.