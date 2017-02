Mit einer spielerisch ordentlichen, kämpferisch aber hervorragenden Leistung gewann der Bundesliga-Dritte am Mittwochabend (08.02.17) gegen die 96er mit 2:1 (0:0). Eintracht-Trainer Niko Kovac hatte zuvor ausdrücklich vor dem Aufstiegskandidaten gewarnt: "Für mich sind sie ein gefühlter Bundesligist." Er sollte recht behalten, es war ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber bis zum Schlusspfiff auf den Ausgleich drängten - und ihn mit einem Elfmeter von Salif Sané auch beinahe noch erreicht hätten - doch Lukas Hradecky wehrte den Ball ab.

"Unnötik Hektik im Spiel"

"Wir sind natürlich happy mit dem gehaltenen Elfmeter" , sagte Frankfurts Sport-Vorstand Fredi Bobic. "Aber das Ganze hätte nicht sein müssen. In der Schlussphase war unnötige Hektik im Spiel." Eintracht-Mittelfeldspieler Max Besuschkow war dem Keeper ebenfalls dankbar: "Er hat überragend gehalten und uns den Sieg gerettet."

Hannovers Waldemar Anton trauerte der vergebenen Ausgleichschance in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach: "Das kann passieren, daraus lernt man."

Starker Start der Eintracht

Die Eintracht hatte einen fulminanten Start in die Partie hingelegt. Schon nach fünf Minuten behinderten sich die beiden Hannoveraner Innenverteidiger Salif Sané und Waldemar Anton gegenseitig, Manuel Schmiedebach konnte aber so gerade noch vor Alexander Meier klären. Sekunden später half den 96ern das Aluminium: Der zuletzt überragende Ante Rebic traf nach einer präzisen Hereingabe von Timothy Chandler die Latte. Hannover wackelte enorm, doch Bastian Oczipka vergab nach Zuspiel von Makoto Hasebe in der 7. Minute die dritte Großchance.

Erst nach einer halben Stunde kamen die 96er besser in die Partie und wurden prompt gefährlich. Einen Distanzschuss von Kenan Karaman konnte Lukas Hradecky im Eintracht-Tor so gerade noch abwehren, in der 36. Minute verfehlte Edgar Prib freistehend aus gut zehn Metern das Tor.

Harniks Tor als Weckruf

Im zweiten Durchgang wurden die Bemühungen beider Teams dann effektiver. Hasan Seferovic verpasste in der 54. Minute noch die Führung für die Eintracht, dann schlug Hannover zu: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau kamen die Frankfurter nicht schnell genug in die Rückwärtsbewegung, Martin Harnik nutzte den Pass von Karaman zur 1:0-Führung. Das war aber offenbar der Weckruf für die Mannschaft von Niko Kovac.

Den zur Halbzeit eingewechselten Taleb Tawatha hatten die Hannoveraner nach einer perfekten Flanke von Chandler am langen Pfosten nicht auf der Rechnung, freistehend köpfte er den Ball zum 1:1 ins kurze Eck. Das 1:2 leitete dann der glücklose Prib mit einem krassen Fehlpass als letzter Mann ein: Haris Seferovic nahm die Einladung dankend an und überwand den chancenlosen 96-Keeper Samuel Sahin-Radlinger.

Sané verschießt Elfmeter

Danach versuchten die Hannoveraner alles, zumindest noch die Verlängerung zu erzwingen, doch Hradecky und die sehr konzentrierte Frankfurter Abwehr ließen nichts mehr zu. Die größte Chance bot sich Sané dann noch in der 96. Minute, nachdem zuvor Artur Sobiech von Omar Mascarell im Strafraum gefoult worden war - doch Hradecky parierte den Elfer und rettete so den Sieg über die Zeit.