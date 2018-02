Der Schalker Führungstreffer in der zehnte Minute resultierte aus einem Konter: Guido Burgstaller wurde in Mittelstürmerposition von Pjaca mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte bedient. Und dann zeigte der Angreifer seine ganze Klasse. Anstatt überhastet aus zehn Metern Torentfernung abzuschließen stoppte er den Ball, schickte so Wolfsburgs Bruma ins Leere. Wieder hielt Burgstaller inne, wartete, bis Bruma erneut zur Grätsche ansetzte, schoss dem Abwehrspieler durch die Beine und auch vorbei an Keeper Casteels aus halbrechter Position ins lange Eck.

Wolfsburg greift erst spät ins Spiel ein

Die Schalker feiern das Tor von Guido Burgstaller (v.)

Erst in der 24. Minute – und nach einer Reihe von Schalker Chancen, die ungenutzt blieben – wagten die Gäste aus Wolfsburg etwas mehr. Und dies fast mit Erfolg: Yunus Malli schoß aus der Distanz, traf aber nur die Latte; Schalkes Keeper Ralf Fährmann wäre ohne Abwehrchance gewesen. Nur eine Minute zuvor hatte der Keeper hingegen die knappe Schalker Führung bewahrt: Nach einem Mehmedi-Freistoß von links setzte der Ball unangenehm vor Fährmann auf, der mit einem Reflex zur Ecke klärte.

Zweite schwache Hälfte

Im zweiten Spielabschnitt neutralisierten sich die beiden Bundesligisten lange Zeit, die Partie verlief extrem ereignis- und torchancenarm. Erst in der 85. Minute baute sich durch eine Kopfballstafette vor dem Schalker Tor Hoffnung bei den Wolfsburger Anhängern auf den späten Ausgleich auf – doch vergebens. Koen Casteels im Wolfsburger Kasten war nur kurz später gefordert, als Amine Harit bei einer der seltenen Schalker Möglichkeiten in der zweiten Hälfte aus zwölf Metern scharf aufs Tor schoss.