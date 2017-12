Der FC Schalke 04 hat dank Max Meyer seine starke Hinrunde mit dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal gekrönt. Der Mittelfeldspieler erzielte am Dienstag per Kopf in der 63. Minute den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln. Damit blieben die in der Bundesliga auf Platz zwei stehenden Königsblauen von Trainer Domenico Tedesco auch im 13. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.

Zuvor hatten der FSV Mainz 05 und Drittligist SC Paderborn bereits die Runde der besten Acht erreicht. Die Rheinhessen setzten sich im Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart mit 3:1 (0:1) durch. Paderborn gewann gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt mit 1:0 (0:0).

Die Achtelfinal-Runde im DFB-Pokal wird am Mittwoch mit dem Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund abgeschlossen. Am 6./7. Februar geht es dann mit dem Kampf um den Einzug ins Halbfinale weiter, die Viertelfinal-Begegnungen werden am 7. Januar ausgelost. Das Endspiel wird am 19. Mai in Berlin ausgetragen.

Stand: 19.12.2017, 22:32