Es war ein gelungener Pokal-Abend für den FC Schalke. Fast wäre der 3:2-Erfolg beim 1. FC Nürnberg am Mittwochabend (26.10.2016) noch getoppt worden: Denn Schalkes Erzrivale aus Dortmund quälte sich im eigenen Stadion gegen Zweitligist Union Berlin erst im Elfmeterschießen eine Runde weiter. Eine Pokal-Blamage des BVB, drei Tage vor dem Revier-Derby - dies hätte die Stimmung bei den Königsblauen weiter angeheizt.

Doch auch so freuten sich die Schalker, dass sie mit dem Achtelfinaleinzug ihre gute Serie fortsetzen konnten. Der Sieg in Nürnberg war der fünfte Erfolg in sechs Spielen, nur beim Unentschieden gegen Augsburg ließ Schalke zuletzt Punkte liegen. Der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit, als die urplötzlich fehlerhaften Schalker sich selbst in die Bredouille brachten und beinahe noch einen Drei-Tore-Vorsprung verspielten, war auch ein Zeichen dafür, dass die im Sommer auf zentralen Positionen umgebaute Mannschaft samt neuem Trainer weiter in der Findungsphase ist.

Starker Auftritt von Konopljanka

Die Integration der zahlreichen Neuzugänge schreitet aber offenbar voran - dies zeigte in Nürnberg etwa Jewgeni Konopljanka. Der ukrainische Offensivmann, der in der Vorwoche in der Europa League gegen Krasnodar sein erstes Tor für Königsblau erzielte, traf in Nürnberg sogar zweimal und hatte maßgeblichen Anteil an der scheinbar beruhigenden 3:0-Pausenführung. Außerdem ließ der aus Sevilla geholte Stürmer noch "zwei hundertprozentige Chancen" (Coach Markus Weinzierl) liegen.

Schalkes Lernprozess geht weiter

Die mangelnde Konsequenz und vor allem der schlafmützige Auftritt nach der Pause, als die Schalker den Zweitligisten noch einmal ins Spiel zurückkommen ließen, ärgerten Weinzierl: "Wir haben in der zweiten Hälfte zu wenig investiert, unbewusst einen Schritt weniger gemacht und nur noch verwaltet." Doch dazu ist das Mannschaftsgebilde noch nicht stabil genug und vor allem auch zu fehleranfällig, bemerkte Weinzierl: "Das funktioniert natürlich nicht, wenn du ein Eigentor schießt und einen Elfmeter produzierst." Manager Christian Heidel, der erst vor wenigen Wochen den Abstiegskampf ausgerufen hatte, sprach dennoch von einem "perfekten Abend" und konnte auch dem großen Zittern bis zum Abpfiff etwas Positives abgewinnen: "Gibt es denn einen besseren Lernprozess, wenn wir sogar noch gewonnen haben? Wir haben gemerkt, was wir können, aber auch, was wir nicht machen dürfen."

Höwedes: "Voller Selbstbewusstsein ins Derby"

Insgesamt überwog die Erleichterung darüber, dass das Team nach dem katastrophalen Saisonstart offenbar immer besser in die Spur findet - pünktlich zum Derby gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag. "Wir sind auf einem tollen Weg", sagte Kapitän Benedikt Höwedes im ARD-Hörfunk mit Hinblick auf das Spiel des Jahres im Revier und schickte eine Kampfansage nach Dortmund. "Wir gehen voller Selbstbewusstsein ins Derby. Da heißt es: Kämpfen, fighten, alles für den Verein tun.“

Stand: 27.10.2016, 11:15