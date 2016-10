Achteinhalb Wochen ist es her, dass der Hallesche FC den 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde des DFB -Pokals mit 4:3 nach Verlängerung bezwang. Zum Spieler des Spiels wurde an diesem Nachmittag im August Hilal El-Helwe gekürt. Kein Wunder, hatte der libanesische Nationalspieler doch mit zwei Treffern großen Anteil am überraschenden Triumph des HFC . "Ich kann die Emotionen bis heute nur schwer in Worte fassen. Es war ein unglaubliches Gefühl" , erinnert sich El-Helwe, der erst wenige Wochen zuvor aus der Reserve des VfL Wolfsburg an die Saale gwechselt war, im Gespräch mit sportschau.de.

El-Helwe: Vorfreude ist zu spüren

Greifbarer ist da schon die Gefühlslage vor der Zweitrundenpartie gegen den Hamburger SV am Dienstag (25.10.). Klar ist: Halle geht als klarer Außenseiter ins Rennen, trifft aber auf einen sportlich strauchelnden Bundesligisten, der in dieser Saison noch ohne Sieg in der Liga ist. Die Chance für den Tabellenneunten der 3. Liga? "Wir werden zu einhundertzwanzig Prozent konzentriert und fokussiert sein. Pokalspiele haben immer einen besonderen Charakter, mit einer ganz eigenen, tollen Atmosphäre" , sagt El-Helwe.

Hat der HFC um Hilal El-Helwe (r.) auch gegen den HSV Grund zum Jubeln?

Diese Umstände wollen sich die Hallenser zu Nutzen machen und nach den "Roten Teufeln" aus der Pfalz erneut ein klassenhöheres Team aus dem Wettbewerb werfen. Auf die Unterstützung der Fans kann die Elf von Trainer Rico Schmidt zählen, da ist sich El-Helwe sicher: "Das Kribbeln ist überall in der Stadt zu spüren. Wir Spieler werden immer wieder auf das Spiel gegen den HSV angesprochen, das Stadion ist längst ausverkauft."

Pokalheld zunächst nur auf der Bank?

Offen ist dagegen, ob Trainer Schmidt El-Helwe im Pokal erneut von Beginn an das Vertrauen schenkt. In der Liga wartet der 21-Jährige noch auf ein Erfolgserlebnis in Form eines eigenen Treffers, zuletzt musste er sich zweimal in Folge mit dem Platz auf der ungeliebten Reservebank begnügen. "Ich lasse mich einfach überraschen" , sagt El-Helwe, der in den Trainingseinheiten noch keine Tendenz ausmachen konnte.

Stand: 24.10.2016, 12:34