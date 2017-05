BVB als erster Klub viermal in Folge im Finale

Bislang kam es in diesem Wettbewerb zu vier Duellen zwischen den beiden Klubs. Die Bilanz ist ausgeglichen: Je zwei Siege stehen für beide Teams zu Buche. Zuletzt zog der BVB durch ein 1:0 bei der Eintracht ins Halbfinale 2013/14 ein, Frankfurts letzter Sieg war das 3:1 beim BVB im Achtelfinale 1978/1979. Die Pflichtspielbilanz insgesamt spricht aber für die Borussia: Von 94 Begegnungen (davon 88 in der Bundesliga) gewann der BVB 45 (42), 33 (30) gingen an Frankfurt. Die letzte Partie als Generalprobe für das Finale am 15. April gewann Dortmund im eigenen Stadion 3:1.

Nur vier BVB-Pokalpleiten in 33 Spielen

2016 jubelten die Bayern nach dem Final-Sieg im Elfmeterschießen.

Der Pokal-Wettbewerb liegt den Westfalen. Von den zurückliegenden 33 Partien verlor die Borussia nur viermal. Gleich drei Pleiten gab es gegen die Bayern (Viertelfinale 2013 sowie die Endspiele 2014 und 2016) sowie einmal gegen den VfL Wolfsburg (Finale 2015). Drei der vier Niederlagen kassierte der Klub also in den Endspielen der vergangenen drei Jahre. Mit dem Erreichen des Finales in diesem Jahr haben es die Westfalen als erster Klub überhaupt geschafft, zum vierten Mal in Folge im Pokalendspiel zu stehen.

Insgesamt achtmal stand Dortmund bereits im Pokalendspiel. Dreimal gewann der BVB den Titel (1965, 1989 und 2012). Die Eintracht holte den Pokal viermal (1974, 1975, 1981, 1988) und verlor zweimal das Endspiel (1964, 2006).

Je zwei Bundesligisten besiegt

Beide Mannschaften räumten auf dem Weg nach Berlin jeweils zwei Ligarivalen beiseite. Die Borussia setzte sich gegen Hertha BSC (3:2 i.E.) und bei Titelverteidiger Bayern München (3:2) durch. Frankfurt gewann gegen den FC Ingolstadt (4:1 i.E.) und bei Borussia Mönchengladbach (7:6 i.E.).

Marco Reus, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer und Pierre-Emerick Aubameyang sind neben Manuel Neuer (2011 bis 2014 für Schalke und München) die einzigen Spieler, die viermal in Serie ein Pokal-Endspiel erreichten.

BVB-Fans am Marathontor

Zum insgesamt 39. Mal und 32. Mal in Folge findet das Endspiel im Berliner Olympiastadion statt. Seit 1985 ist die Arena als "deutsches Wembley" ständiger Austragungsort. Das über 80 Jahre alte Stadion, das vor 17 Jahren renoviert wurde, wird mit 74.322 Zuschauern ausverkauft sein. Die Frankfurt-Anhänger haben ihre Plätze in der (durchgehenden) Ostkurve, die BVB-Fans ums Marathontor.

Dortmunds Aki Schmidt jubelt 1965 mit dem nagelneuen Pokal.

Die Trophäe ist 5,7 Kilogramm schwer, 52 Zentimeter hoch und aus feuerverzinktem Sterlingsilber gefertigt. Verziert ist sie mit jeweils zwölf Turmalinen und Bergkristallen sowie 18 Nephriten. Der Pokal in der aktuellen Ausführung wurde 1964 gefertigt und erstmals vor 51 Jahren an Borussia Dortmund nach dem 2:0-Endspielsieg gegen Alemannia Aachen überreicht. Der materielle Wert des Pokals wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

