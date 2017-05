Trainer Tuchel spürt vor dem Finale eine große Ruhe

Finale wird in 186 Länder übertragen

Berlin läuft in diesen Tagen über vor jungen Menschen. Nicht nur beide Fanlager sind enorm stark vertreten: Schon am Freitag war die Stadt vom Breitscheid- bis zum Alexanderplatz in schwarz-gelb und schwarz-rot getaucht. Die Polizei hat am Wochenende eine Mammutaufgabe zu bewältigen: Zeitgleich sind 100.000 Menschen zum Evangelischen Kirchentag in der Hauptstadt. Das Finale wird in 186 Länder übertragen, in der Halbzeit tritt Schlagerstar Helene Fischer auf.

