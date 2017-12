Bornemann betont, dass er dennoch im Winter nicht zwingend einen Spieler verkaufen müsse. Doch wenn ein lukratives Angebot kommt, wird wohl auch er schwach. Für ihn wäre das ein Spagat. Der Sportvorstand müsste die Situation dann genau abwägen und schauen, ob es personelle Alternativen gibt. Denn auf der einen Seite muss er den "Club" wirtschaftlich konsolidieren, auf der anderen Seite muss der Aufstieg her. Helfen könnte ein Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg. Der Einzug in die nächste Runde würde dem Verein 1,273 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Kein Geld oder kein Aufstieg

Cedric Teuchert

So ist Nürnberg in der Zwickmühle. Bekommt Bornemann die Verträge nicht zeitnah unter Dach und Fach, gibt es im Falle des Nicht-Aufstieges im Sommer kein Geld für abwanderungswillige Spieler. Gibt er in der Winterpause Leistungsträger ab, klappt es vielleicht nicht mit dem Aufstieg.

Dabei stimmt es sportlich ja. Die Mannschaft ist jung, gilt als entwicklungsfähig, und sie hat Erfolg. "Wir hoffen darauf, dass die erkennbare Entwicklung unserer Mannschaft den einen oder anderen doch überzeugt, unseren Weg mitzugehen" , sagt Bornemann.

Den Fans wären Abgänge wohl nicht vermittelbar

Hinzu kommt, dass der Verkauf von Leistungsträgern im Winter den Fans wohl nicht beizubringen wäre. Denn die sehnen die Rückkehr in die Bundesliga herbei. Nach dem Abstieg 2014 nimmt Nürnberg mittlerweile den vierten Anlauf. 2016 scheiterte der "Club" als Dritter in der Relegation knapp an Eintracht Frankfurt, und nicht wenige fragten sich damals, ob das mit Mittelfeldmann Schöpf nicht anders gewesen wäre.

Nürnbergs Trainer Michael Köllner

Ob die Leistungsträger ihre Verträge verlängern, ob sie wechseln oder im Sommer dann ablösefrei sind, das alles wird sich in der Winterpause zeigen. Bornemann hofft natürlich, dass kein anderer Verein überhaupt Interesse zeigt und dass es dann im Frühjahr mit dem Aufstieg klappt.

Zukunft von acht weiteren Spielern offen

Spätestens dann muss er auch entscheiden, was aus den anderen acht Spielern wird, deren Verträge auslaufen. Bei Torwart Thorsten Kirschbaum, Tobias Werner und Ondrej Petrak ist die Sache offen, Luca Hufnagel ist ohnehin nur ausgeliehen vom SC Freiburg. Bei anderen Spielern wäre der FCN dagegen wohl schon einem Wechsel im Winter nicht abgeneigt. Enis Alushi, Miso Brecko, Laszlo Sepsi oder Rurik Gislason spielen bei Trainer Michael Köllner jedenfalls keine große Rolle mehr.

Thema in: Sportschau, das Erste, Dienstag, 19.12, ab 22.45 Uhr

Stand: 19.12.2017, 08:00