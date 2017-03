Hecking: " Mannschaft hat sich selber in Verantwortung genommen "

Auch für die Gladbacher gab es ein Happy-End - durch den 2:1-Erfolg beim HSV steht die Borussia im Halbfinale und darf nach 22 Jahren wieder von einem Pokal-Triumph träumen. Nach dem vor allem dank kühler Effizienz herausgespielten Sieg sieht sich die Borussia weiter auf einem guten Weg unter Trainer Dieter Hecking, der das Team im Winter nach der völlig verkorksten Hinrunde und dem Rauswurf von André Schubert übernommen hatte und seitdem zu sieben Siegen in zehn Pflichtspielen führte.

" Das war ich mit Sicherheit nicht alleine “, sagte Hecking nach dem Sieg in Hamburg im ZDF . " Die Mannschaft hat sich nach der Hinrunde auch selber in die Verantwortung genommen, dies habe ich immer wieder in allen Gesprächen gehört. " Ein Extra-Lob hatte Hecking für den erneut überragenden Anführer Stindl: " Er war megapräsent, trifft immer die richtige Entscheidung, hat eine tolle Verfassung. “

Zum Gladbacher Aufschwung gehört es auch, dass sie zuletzt in den entscheidenden Phasen des Spiels das Glück auf ihrer Seite hatten. Über Stindls Führungstreffer gegen Ingolstadt diskutierten die Fußball-Fans und Regelhüter tagelang, weil Gladbachs Kapitän den Ball mit der Hand über die Linie bugsiert hatte.

Gladbach gut gerüstet für entscheidende Phase der Saison

Gegen den HSV hatte Mönchengladbach zu Beginn erhebliche Probleme, was Hecking auch auf die Doppel-Belastung der vergangenen Wochen zurückführte: " Die Mannschaft ist wirklich am Anschlag. " Doch dann halfen ihnen die Hamburger durch zwei " vermeidbare Elfmeter " (HSV-Regisseur Aaron Hunt) - vor allem Mergim Mavraj ging beim ersten Strafstoß allzu ungestüm gegen Patrick Herrmann zu Werke. Stindl und im Anschluss auch Raffael nutzten die Chance vom Punkt jeweils eiskalt – anders als noch in der Hinrunde im Liga-Spiel gegen den HSV, als Kapitän Stindl und André Hahn zwei Elfmeter verschossen.