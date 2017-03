Lotte empfängt Dortmund in Osnabrück

Wo wird das Nachholspiel stattfinden?

Nachdem im Februar drei Heimspiele der Sportfreunde Lotte abgesagt worden waren, hat sich der DFB zu einer Ansetzung auf neutralem Platz entschieden. Das Viertelfinale findet nach Angaben des Verbands vom Freitag (03.03.2017) nun an der Bremer Brücke in Osnabrück (16.667 Plätze) statt. Anders als die Lotter Heimspielstätte verfügt das Stadion des Liga-Konkurrenten der Sportfreunde über eine Rasenheizung.

Lotte hatte sich bis zuletzt gegen ein Ausweichen gewehrt und angeboten, noch schnell einen neuen Rasen zu verlegen. Lotte und Osnabrück trennen allerdings gerade einmal 12,5 Kilometer, so dass für die heimischen Fans die Anreise nicht deutlich länger wird. Zudem wird ein größeres Kontigent an Karten möglich sein, da das Stadion in Lotte nur knapp 10.000 Zuschauer fasst.

Vor allem die Dortmunder hatten nach der abgesagten Partie auch eine räumliche Verlegung gefordert. In den Durchführungsbestimmungen des DFB steht dazu: "War ein gemeldetes Spielfeld wiederholt nicht bespielbar, so soll der Spielleiter die Spiele auf einem neutralen Platz austragen lassen." Danach ist der Verband letztlich auch Verfahren.

Wann wird das Spiel nachgeholt?

Viel Spielraum blieb nicht wegen der BVB -Spiele in der Champions League. Erreichen die Dortmunder dort das Viertelfinale, ließe der Rahmenterminplan für den Pokal nur den 14. März zu. Diesen Termin legte der DFB auch am Freitag fest. Der Anstoß erfolgt bereits um 18.30 Uhr, weil am selben Tag auch Champions-League-Spieltag ist und die Uefa Parallelspiele von größerer Relevanz - wie ein Viertelfinale im Landespokal - verbietet.

Der Sieger trifft im Halbfinale Ende April auf Bayern München.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Das ist bei Spielabsagen so üblich. Eine offizielle Aussage gibt es aber noch nicht.

Überträgt die ARD auch das Nachholspiel?

Aller Voraussicht nach ja, derzeit läuft die Abstimmung mit dem DFB. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sagt zur Absage: "Natürlich ist es für uns als Sender schade, wenn so spontan eine langfristig geplante und angekündigte Übertragung nicht stattfinden kann. Doch es steht immer das Wohl der Sportlerinnen und Sportler an erster Stelle, und wenn ein Fußballplatz nicht bespielbar ist, ist er nicht bespielbar. Das ist für uns und unsere Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer selbstverständlich nicht so schön, genauso wenig wie für das Publikum vor Ort. Doch unsere Sportübertragungen sind nun einmal live, und dass es immer aus verschiedenen Gründen zu Verschiebungen, Verlängerungen oder eben auch Ausfällen kommen kann, wissen wir. Auf solche Fälle sind wir deshalb immer mit möglichen Ersatzprogrammen vorbereitet, so wie auch am Dienstagabend."

red | Stand: 03.03.2017, 13:07