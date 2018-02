Viertelfinale im DFB-Pokal

Leverkusen setzt auf die einzige Titelchance

In sechs Duellen scheiterte Bayer Leverkusen im DFB-Pokal immer an Werder Bremen. Dieses Jahr will der Werksklub diese Negativserie beenden. Aber: Bremen reist mit Selbstvertrauen ins Rheinland.