Leverkusen Sportdirektor Rudi Völler war sichtlich und hörbar enttäuscht. " Im Moment ist es nicht gut, es ist schlecht, dass muss man einfach sagen. Wir sind alle schwer geknickt ", sagte er, und: " Wenn du in der Verlängerung mit einem Mann mehr führst und dann noch verlierst, dann ist das an Dämlichkeit nicht zu überbieten. "

Die Enttäuschung des Leverkusener Sportdirektors ist nachzuvollziehen. Das Ausscheiden des Champions-League-Teilnehmers beim Drittligisten Sportfreunde Lotte war die logische Konsequenz einer über weite Strecken katastrophalen Leistung. Zwei Mal hatten die Leverkusener durch die beiden Tore von Kevin Volland geführt (25./95.) - zwei Mal hatten sie den Ausgleich kassiert, und dass, obschon die Gastgeber aus dem Tecklenburger Land nach der Gelb-Roten Karte für Tim Wendel ab der 78. Minute in Unterzahl spielten. Im Elfmeterschießen scheiterten dann mit Volland, Charles Aranguiz und Julian Baumgartlinger gleich drei Bayer-Spieler.

Krise auch in der Liga und der Champions League

Das Aus im Pokal stellt die nächste Enttäuschung in einer gemessen an den Ansprüchen der Leverkusener bislang enttäuschenden Spielzeit dar. In der Champions League kam die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt in bislang drei Partien (davon zwei vor heimischem Publikum) drei Mal nicht über ein Unentschieden hinaus, in der Bundesliga liegt man mit zehn Punkten aus acht Spielen nur auf Rang elf - näher an den Abstiegsplätzen als an den Europapokal-Rängen. Am Wochenende gab es in der Liga eine bittere 0:3-Heimpleite gegen Hoffenheim.

" Das habe ich in meiner ganzen Zeit in Leverkusen noch nicht erlebt ", sagte Routinier Stefan Kießling, immerhin schon seit einer Dekade im Verein. " Wir müssen jetzt gemeinsam sehen, dass wir wieder da raus und wieder in die Erfolgsspur kommen. "

Schmidt verfolgte Partie im Mannschaftsbus

Mit welchem Trainer man wieder zurück in die Erfolgsspur kommen will, daran wollte Rudi Völler auf Nachfrage keinen Zweifel lassen. " Wir haben einen Trainer, der sicherlich ein paar Fehler gemacht hat. Aber wir sind mit ihm im vergangenen Jahr in der Bundesliga Dritter geworden, davor Vierter. "

Der angesprochene Schmidt selbst verfolgte die Partie im Mannschaftsbus, statt auf der Tribüne. Denn zum sportlichen Misserfolg gesellt sich beim Trainer eine eher schwierige Außendarstellung: Wegen abermals ungebührlichen Verhaltens bei der 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim am Wochenende wurde Schmidt für zwei Spiele mit Innenraumverbot belegt. Nachvollziehbar, dass er sich gegen den Platz auf der Tribüne entschied, da er sich nicht den feixenden Kommentaren der Umsitzenden aussetzen wollte - als Signal an Mannschaft und Verein zumindest fraglich.

Duell der Enttäuschten in Wolfsburg

Am Wochenende müssen die Leverkusener in Wolfsburg ran. " Da müssen wir natürlich anders auftreten ", übte Völler sich in Allgemeinplätzen. Roger Schmidt wird die Partie erneut nicht im Innenraum verfolgen dürfen. Dass er erneut den Mannschaftsbus wählt, ist indes unwahrscheinlich. Auf der Wolfsburger Tribüne dürfte die Häme überschaubar sein. Der VfL ist mit nur sechs Punkten noch schlechter gestartet.

Stand: 26.10.2016, 10:20