Halberstadt gegen Freiburg - das Duell der Petersens

Andreas Petersen ist stolz auf seinen Sohn Nils. Der gewann in Rio de Janeiro Olympia-Silber, auch beim großen FC Bayern hat er gespielt. In der abgelaufenen Saison schoss der 28-Jährige gar den SC Freiburg in die Europa-League-Qualifikation. Sein Vater nahm einen anderen Weg: Im Herzen Sachsen-Anhalts führte er zuletzt den VfB Germania Halberstadt zurück in die Viertklassigkeit und die erste Runde des DFB-Pokals.

Bundesligaspieler von nebenan

"Nils hat hier gespielt, ist hier groß geworden. Ihn kennt hier jedes Kind und jede Oma, weil er ein Sympathieträger ist und schon einiges vorzuweisen hat in seiner tollen Karriere" , sagt Petersen senior vor dem Spiel am Samstag (12.08.2017/15.30 Uhr; Live-Ticker bei sportschau.de) dem "kicker". Sein Sohn spielte in der Jugend von 2001 bis 2004 in Halberstadt, ehe er 2008 mit Carl Zeiss Jena schon ins Pokal-Halbfinale stürmte und sich später über die Zwischenstation Energie Cottbus für Bayern München empfahl. Dort bekam er zwar die Rückennummer 9, nur der Durchbruch wollte ihm in München nicht gelingen.

Nach guten zwei Jahren bei Werder Bremen fand er in Freiburg eine neue Heimat. Die Ruhe im Breisgau tut ihm gut. "Er braucht keinen medialen Hype, keinen Protz, sondern Vertrauen und Geborgenheit" , sagt sein Vater, der selbst mal höherklassig spielte und nun bei jedem Auftritt seines Sohnes mitzittert: "Mit Anfang 20 war ich Torschützenkönig in der 2. Liga der DDR und hatte dann leider diese schweren Verletzungen. Da ist man stolz wie Oskar, wenn der Sohnemann diese Entwicklung nimmt."

Petersens Warnung

Um das DFB-Pokalspiel nicht zu verpassen, nimmt Andreas Petersen auch Schmerzen in Kauf. Zwölf Tage lag er zuletzt im Krankenhaus, ein künstliches Kniegelenk war ihm eingesetzt worden. Gegen Freiburg wird er an die Bank gefesselt sein, die Anweisungen am Spielfeldrand gibt sein Co-Trainer. Nils will es seinem Vater so "angenehm" wie möglich machen: "Bei der Leidenschaft für Fußball leidet manchmal auch die Gesundheit. Ich hoffe aber, dass wir früh alles klarmachen und er in Ruhe 80 Minuten ein schönes Freiburger Spiel genießen kann."

Nicht ganz so entspannt war die Stimmung bei beiden Petersens am vergangenen Donnerstag. Der Favorit Freiburg schied nach schwacher Leistung beim slowenischen Pokalsieger NK Domzale im Rückspiel der Europa-League-Qualifikation aus, das Hinspiel hatte der Sport-Club noch mit 1:0 gewonnen - dank eines Petersen-Treffers. Nach dem Ausscheiden habe er "erst mal irgendwo gegengetreten vor Wut und Enttäuschung", sagt Nils Petersen. Einen Tag später analysierten Vater und Sohn die Partie am Telefon - ein Ritual, das die Petersens seit Jahren pflegen. Ein Vorteil für das Pokalspiel? "Er kennt unser Team in- und auswendig, ich berichte ja täglich", sagt Nils.

Wenn es im DFB-Pokal zur Familien-Zusammenführung kommt, sind die Freiburger trotzdem haushoher Favorit. Alles andere als ein klarer Sieg des Bundesligisten wäre eine Überraschung. "Ja, ich weiß aber um die Gefahren, gerade nach diesem Negativerlebnis. Da geht es ganz schnell, und man scheidet auch in Halberstadt aus" , sagt Petersen junior.

red/sid | Stand: 10.08.2017, 08:30