Dass sich Trainer verzählen, kam später häufig vor. In der 70ern waren nur zwei Ausländer pro Mannschaft in der Elf auf dem Spielfeld erlaubt. Kölns Hennes Weisweiler (Foto) setzt 1977 aber einen dritten ein. Da der 1. FC Köln in Frankfurt aber 0:4 verlor, hatte das keine Folgen.