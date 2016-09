2. Runde im DFB-Pokal

Die Partie, die Sie natürlich auch im Livestream und Live-Ticker bei sportschau.de verfolgen können. findet am Mittwoch, den 26. Oktober um 20.45 Uhr statt.

Die Bayern hatten in der ersten Runde den FC Carl-Zeiss Jena ausgeschaltet. Der FC Augsburg setzte sich gegen den FV Ravensburg durch.

Am Dienstag und Mittwoch stehen noch zwei weitere reine Bundesliga-Duelle auf dem Programm. So erwartet der 1. FC Köln die TSG 1899 Hoffenheim (Mittwoch), und Eintracht Frankfurt spielt gegen den FC Ingolstadt (Dienstag). Von diesen und allen weiteren Partien der zweiten Runde gibt es die Höhepunkte in der Sportschau.

Die genauen Ansetzungen am 25. und 26. Oktober

Dienstag, 18.30 Uhr:

Lotte - Leverkusen

Dresden - Bielefeld

Freiburg - Sandhausen

Würzburg - 1860



Dienstag, 20.45 Uhr;

Halle - HSV

Frankfurt - Ingolstadt

St. Pauli - Hertha

Mönchengladbach - Stuttgart

Mittwoch, 18.30 Uhr:

Walldorf - Darmstadt

Hannover - Düsseldorf

Heidenheim - Wolfsburg

Fürth - Mainz

Mittwoch, 20.45 Uhr:

Nürnberg - Schalke

Köln - Hoffenheim

Dortmund - Union

Bayern - Augsburg