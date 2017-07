DFB-Pokal - das Erste überträgt live aus Rostock

DFB-Pokal satt im Ersten

Bereits am Wochenende 12./13. August gibt es DFB-Pokal satt im Ersten. Die "Sportschau" präsentiert jeweils ab 18:00 Uhr Zusammenfassungen der aktuellen Partien. Am Samstag ist unter anderem Rekordmeister FC Bayern München zu Gast beim Chemnitzer FC und Borussia Dortmund tritt in Südbaden zum Duell mit dem Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen an.

In der "Sportschau" am Sonntag stehen unter anderem folgende Begegnungen auf dem Programm: Sportfreunde Dorfmerkingen (Verbandsliga Baden-Württemberg) gegen den Bundesliga-Zweiten der letzten Saison, RB Leipzig, VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV, Absteiger TSV 1860 München im Derby gegen den FC Ingolstadt und 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Union Berlin.

dpa/red | Stand: 04.07.2017, 11:00