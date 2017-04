Borussia Dortmund im Freudentaumel

Die BVB-Betreuer schleppten spontan zwei Kisten Bier für ihre Pokalfinalisten in die Kabine. Die Social-Media-Abteilung des Klubs änderte sofort das Logo des klubeigenen Twitteraccounts, das jetzt die Finalteilnahme ziert. Auch die BVB -Aktie schnellte am Donnerstagmorgen (27.04.2017) um mehr als zwei Prozent nach oben und zählte zu den ersten Gewinnern im S-Dax. Überhaupt lagen sich alle, die sich schwarz-gelb zugehörig fühlten, in den Stunden nach dem 3:2-Coup in München in den Armen.

Ersten Pokalsieg seit fünf Jahren im Visier

Verbunden mit den Feiermomenten war sogleich der Blick voraus auf das anstehende Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt am 27. Mai in Berlin. "Wir wollten nicht nur nach Berlin, wir wollen nach Berlin, um dort zu gewinnen" , erklärte ein euphorisierter Dortmunder Trainer Thomas Tuchel nach dem packenden Spiel. "Es fühlt sich sensationell gut an" , schwärmte Tuchel. Erstmals überhaupt in der Geschichte des DFB-Pokals erreichte eine Mannschaft viermal in Folge das Endspiel.