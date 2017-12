In Köln wird man das nur am Rande wahrgenommen haben, man hat ja schließlich genug eigene Probleme. Platz 18 in der Bundesliga mit mickrigen sechs Punkten, Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Trainer Peter Stöger weg, dafür jede Menge Unruhe. Aber wie das eben so ist in Köln, man ließ sich die Laune nicht verderben und nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg, dem ersten Kölner Sieg in der Hinrunde, hielten plötzlich nicht nur Optimisten einen Sieg gegen Schalke für möglich. Wenn nicht jetzt, wann dann?