Das klingt nach Traumlos. Der Rivale aus der Nachbarstadt kommt zu Besuch. Es ist der Verein, gegen den die bisherigen drei Pokalspiele in der Geschichte jeweils gewonnen wurden. Der Gegner spielt eine Klasse höher, hat aber gerade eine üble Niederlage einstecken müssen.

Selbst so? Läuft! Fünf Siege in der Liga, zuletzt einer, der als dreckiger durchging. Oder als einer, nach dem hinterher gesagt wird: "Wer solche Spiele gewinnt, steigt auf!"

Fortuna Düsseldorf, Spitzenreiter der 2. Liga, empfängt in der 2. Runde des DFB -Pokals Borussia Mönchengladbach. "Es ist ein besonderes Spiel. Ich hoffe, wir saugen die Atmosphäre auf und unsere Fans treiben uns zu einer Bestleistung" , sagte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel am Montag (23.10.17), einen Tag vor der Partie.

"Die Borussia wird in Bestform antreten"

Mit 1:5 verloren die Gladbacher in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Das Ergebnis könnte dazu verleiten, die Fortuna zum Favoriten zu erklären. Aber da schritt Funkel ein: "Die Borussia wird in Bestform antreten. Die erste Halbzeit gegen Leverkusen war überragend. Wir sind alles, aber kein Favorit."

Mit 1:0 hatte Gladbach zur Pause geführt, war dann eingebrochen. "Wir haben intern deutliche Worte für die zweite Halbzeit gefunden", sagte Gladbachs Dieter Hecking. Es sei "ein schmaler Grat zwischen Zuckerbrot und Peitsche" .

Video starten, abbrechen mit Escape Hecking -"Fortuna Düsseldorf wird heiß auf uns sein" | Sportschau | 23.10.2017 | 00:37 Min. | Verfügbar bis 23.10.2018 | Das Erste

Gladbacher Leihgabe bester Torschütze bei der Fortuna

Florian Neuhaus, mit vier Treffern zusammen mit Rouwen Hennings bester Torschütze bei der Fortuna, ist eine Leihgabe der Gladbacher. "Das Geschäft ist für alle Parteien bislang sehr erfolgreich" , sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl über den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler. Neuhaus dürfte in der Startelf stehen, die Funkel bislang nach jedem Pflichtspiel der Saison änderte. Dazu wird er gegen Gladbach gezwungen, weil Kaan Ayhan und Lukas Schmitz jeweils wegen einer Sperre fehlen werden.

Funkel wird zum 58. Mal als Cheftrainer eine Mannschaft in einem DFB-Pokalspiel betreuen. Mit dem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt verlor er jeweils ein Finale, als Spieler gewann er es mit Bayer 05 Uerdingen.

Video starten, abbrechen mit Escape Funkel - "Derbys haben immer ihren eigenen Charakter" | Sportschau | 23.10.2017 | 00:24 Min. | Verfügbar bis 23.10.2018 | Das Erste

Union Berlin in Leverkusen

Das war 1985, als Jens Keller noch in der Jugend des VfL Wangen in seiner Heimatstadt Stuttgart spielte. Als Profi trainierte er später unter Friedhelm Funkel, heute streitet er mit ihm um den Aufstieg in die Bundesliga. Vier Siege hintereinander nährten die Hoffnung bei Union Berlin, nachdem es zuvor nur drei Punkte aus fünf Spielen gegeben hatte.

Von einem Traumlos im DFB -Pokal wird bei den Berlinern niemand gesprochen haben, als Bayer Leverkusen aus dem Topf gezogen wurde, und das auch noch auswärts. Trotzdem sagte Stürmer Sebastian Polter: "Wir fahren mit Überzeugung dahin."

In der vergangenen Saison verpassten die "Eisernen" nur ganz knapp eine große Überraschung, scheiterten beim späteren Sieger Borussia Dortmund erst im Elfmeterschießen.

Holstein bereits mit vier Auswärtssiegen

Der Dienstag (24.10.17) hat noch ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen einer Spitzenmannschaft der 2. Liga und einem Bundesligisten zu bieten. Holstein Kiel tritt beim 1. FSV Mainz 05 an.

Auch die "Störche" sind Seriensieger. Sie gewannen die vergangenen vier Spiele in der 2. Liga und haben als Tabellenzweiter drei Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf. Von den bisherigen fünf Auswärtsspielen gewannen die Kieler vier.

Ducksch schon mit neun Saisontoren

Marvin Ducksch führt die Torjägerliste der 2. Liga an.

"Wir haben einen Tag weniger Zeit als Mainz für die Vorbereitung und die Regeneration, das ist ein kleiner Nachteil für uns. Trotzdem ist auch das ein Wettkampfspiel, wir gehen rein, um es zu gewinnen" , sagte Holsteins Trainer Markus Anfang. Der frühere Bundesligaspieler genießt schon auf seiner ersten Profistation einen guten Ruf.

Seine Mannschaft kontert exzellent, hat mit 28 Toren die meisten in der 2. Liga geschossen. Neun Treffer gehen dabei auf das Konto von Marvin Ducksch, sechs auf das von Dominick Drexler.

In der Saison 2011/12 genoss Holstein Kiel im Achtelfinale Heimrecht gegen die Mainzer, da der Klub nur in der Regionalliga spielte. Der 2:0-Sieg wurde daher als Sensation gewertet. Heute wäre es wohl nur eine Überraschung, wenn die "Störche" gewännen.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Dienstag, 24.10.17, 22.15

Stand: 23.10.2017, 14:23