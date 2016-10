SF Lotte - Bayer Leverkusen (Dienstag, 18.30 Uhr)



Die Kameras und Mikrofone werden Roger Schmidt bei diesem Spiel nicht einfangen können. Der Leverkusener Trainer wurde vom DFB-Sportgericht am gestrigen Montag (24.10.2016) wegen Beleidigung seines Kollegen Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim für zwei Spiele gesperrt und er muss zudem 15.000 Euro Geldstrafe zahlen. Gegen den forschen Drittligisten wird Schmidt also nur als unbeteiligter Zaungast dabei sein können. Keine gute Ausgangsposition für die Werkself, bei der es sportlich derzeit beträchtlich hakt. In der Liga belegt Bayer 04 nach acht Spieltagen nur den elften Tabellenplatz, in der Champions League reichte es in den drei Partien jeweils nur zu Unentschieden. Die Sportfreunde Lotte haben schon in der ersten Runde einen Bundesligisten rausgeworfen. Werder Bremen scheiterte mit 1:2 beim Drittligisten. Eine Niederlage der Leverkusener in Lotte würde die Diskussionen um Schmidt sicher nochmal verstärken.

