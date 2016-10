1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 (20.45 Uhr)



In politisch düstersten Zeiten spielten diese beiden Klubs 1935 im ersten Finale des deutschen Pokalwettbewerbs. Heute treffen sie in der zweiten Runde aufeinander, beide untermauerten zuletzt mit ansteigender Form zumindest ihre Ansprüche auf das Achtelfinale im Jahre 2016. Schalke fing sich nach seinem schlechten Start mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen, Nürnberg gewann zuletzt vier Mal in Folge. "Die Liga hat Priorität, der Pokal ist ein Zubrot" , sagt FCN -Trainer Alois Schwartz. Schalke würde derweil gerne so weitermachen: "Unser Maßstab ist das Spiel gegen Mainz. So eine Leistung müssten wir am besten alle drei Tage abrufen" , sagt Schalkes Trainer Markus Weinzierl.