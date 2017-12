Petersen kann sich selbst nicht so genau erinnern, wann er mal einen so guten Lauf hatte. "Vielleicht in der Jugend" sei ihm so etwas mal gelungen, sagt er. In den vergangenen drei Spielen vor der Winterpause hat der Stürmer sechs Tore gemacht. Damit hat er großen Anteil an der Serie der Breisgauer. Die sind in der Bundesliga seit fünf Spielen unbesiegt und auf Platz 13 geklettert.

Insgesamt kommt Petersen in 15 Hinrunden-Begegnungen auf acht Treffer, in 19 Pflichtspielen sind es elf. Petersen bleibt bescheiden. "Momentan ist das Spiel auf mich zugeschnitten, ich bin ein dankbarer Abnehmer" , sagt der 29-Jährige. Drei der sechs Treffer erzielte er per Strafstoß.

Verantwortung und Nervenstärke

Vor allem beim 4:3-Sieg beim 1. FC Köln übernahm er Verantwortung und bewies Nervenstärke. Im Kellerkrimi traf er zunächst in der 90. und dann in der 95. Minute jeweils vom Elfmeterpunkt. "Das war eine große Drucksituation. Am Ende steht man natürlich da und sagt, dass man die zwei reinmachen muss" , sagt Petersen. Vor allem der erste Strafstoß habe ihm aber viel Konzentration abverlangt.

Die Kaltschnäuzigkeit ist umso bemerkenswerter, da Petersen seit dem Sommer 2016 ein kleines Trauma zu bewältigen hatte. Im olympischen Finale hatte er gegen Brasilien den entscheidenden Elfmeter verschossen - die Aufarbeitung gelang ihm im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf. "Ich habe oft von der Szene geträumt. Ich bin aber nicht schwitzend aus dem Traum hochgeschreckt" , berichtet Petersen. Heute könne er mit der Erfahrung auch deshalb so gut umgehen, "weil es kein einziges negatives Wort aus dem Olympiateam gab."

"Verblöde seit zehn Jahren"