Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr)



Die Niedersachsen liegen derzeit auf Rang zwei der 2. Liga, hatten aber gerade eine deftige 1:4-Klatsche in Fürth zu verarbeiten. Für 96-Coach Daniel Stendel hat der Pokalwettbewerb eine große Bedeutung: "Wir werden alles dafür tun, noch das eine oder andere Pokalspiel in dieser Saison zu haben. Es stehen alle Anzeichen auf Angriff und das werden wir tun." Dazu setzen die 96er auf eine spezielle Form der "Trikologie": Sie treten mit einer Neuauflage jenes Leibchens an, in dem die Niedersachsen 1992 Borussia Mönchengladbach im Pokal-Finale bezwangen.