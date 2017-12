Als vorweggenommenen Saisonhöhepunkt bezeichnete Bayern-Trainer Jupp Heynckes das elfte Pokal-Duell der Dauerrivalen. In der siebten Saison in Folge treffen Bayern München und Borussia Dortmund schon im Pokal aufeinander. " Es sind einfach geile Spiele, große Spiele ", sagte der ehemalige Dortmunder Mats Hummels. " Von der Anspannung, von der Bedeutung ist es das größte Spiel in Deutschland. "

Sein Trainer schwelgte in Erinnerungen. " Es spielen zwei Mannschaften, die den deutschen Fußball mitgeprägt haben, wenn ich alleine an das legendäre Champions-League-Endspiel denke ", sagte Heynckes, mit dem die Bayern 2013 das Triple gewannen.