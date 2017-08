Die TuS Koblenz hatte sich als Regionalligist in der ersten Runde des DFB-Pokals eigentlich auf ein Heimspiel gefreut. Jetzt muss das Team doch auswärts ran. Denn die TuS tritt gegen Dynamo Dresden im Stadion des FSV Zwickau an. Rund 430 Kilometer trennen die beiden Städte, von Dresden ist Zwickau allerdings nur 130 Kilometer entfernt. Deshalb werden wohl auch mehr Dynamo-Fans als Koblenz-Anhänger im Stadion sein.

Dresden nicht gerne gesehen

Das Stadion Oberwerth in Koblenz wird derzeit umgebaut. Das ist eigentlich nicht schlimm, schließlich gibt es in Rheinland-Pfalz und vor allem im nahen Nordrhein-Westfalen genug Fußball-Stadien. Doch leider fand sich dort partout kein Ausweich-Quartier. Grund sind Sicherheitsbedenken. Oder anders gesagt: die Dresdner Fans. Die gelten bei Auswärtsfahrten als schwierig. Erinnert sei an das Pokalspiel bei Borussia Dortmund im Jahr 2011, bei dem es zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

"Die Lage war schwierig. Als einzige und letzte Möglichkeit verblieb das Stadion in Zwickau. Für unsere TuS-Fans ist das natürlich wahrlich keine gute Lösung" , sagt der Koblenzer Vizepräsident Hans-Werner van Heesch. Der Klub hatte unter anderem in Mainz, Wiesbaden und Köln nachgefragt. Nordrhein-Westfalen untersagte sogar für das gesamte Bundesland die Austragung dieses Spiels.

Speckenbütteler Park und Sportanlage Felsenstraße zu klein

Auch die Leher TS muss umziehen, allerdings nicht ganz so weit. Der Klub aus der Bremen-Liga erwartet den 1. FC Köln nicht im heimischen Speckenbütteler Park, sondern im Nordseestadion des Konkurrenten OSC. Auch beim Regionalligisten Lüneburger SK Hansa hilft der Nachbar. Gegen den 1. FSV Mainz 05 geht es im Stadion des VfL Lüneburg ums Weiterkommen - und nicht in der heimischen Spielstätte am Heinrich-Langeloh-Platz in Bardowick.

Da wundert es nicht, dass auch "das kleinste Dorf im DFB-Pokal" umzieht. Der SV Eichede verlässt das Ernst-Wagner-Stadion. Der Klub aus Schleswig-Holstein spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern jetzt im Stadion Lohmülle, der Heimspielstätte des VfB Lübeck. Die Sportfreunde Dorfmerkingen erwarten Vizemeister RB Leipzig nicht in der Sportanlage Felsenstraße, sondern im Stadion des VfR Aalen.

Dortmund nicht an den Talwiesen

Mit Borussia Dortmund hat der 1. FC Rielasingen-Arlen aus dem Landkreis Konstanz das ganz große Los gezogen. Deshalb zieht der Verbandsligist ins Schwarzwald-Stadion des SC Freiburg um, und die Borussen werden die "Sportanlage an den Talwiesen" deshalb nicht kennen lernen.

Der Grund für die Umzüge ist klar. Die Stadien der kleinen Klubs sind schlichtweg zu klein. Das könnten die Vereine zwar selbst ändern, etwa durch den Bau von Zusatztribünen, doch daran haben die Verantwortlichen oft kein Interesse.

Zwei Einzelduschen für die Schiedsrichter

Grund sind die Auflagen des DFB. Die zu erfüllen, kostet oft viel Geld und großen Aufwand. So nehmen die Klubs lieber einen Umzug in Kauf und bezahlen woanders Stadionmiete.

Wer die Auflagen liest, versteht das. So müssen die Umkleideräume der Schiedsrichter mindestens 20 Quadratmeter groß sein, und es muss zwei Einzelduschen geben. Die gegnerischen Fans müssen durch Pufferzonen voneinander getrennt und der Zaun vor den Gästefans mindestens 2.20 Meter hoch sein. Es muss eine Sicherheitszentrale und einen Dopingkontrollraum geben, die Fluchtlichtanlage muss mindestens 800 Lux stark sein.

Würzburg scheitert an den Nachbarn und am DFB

Die Würzburger Kickers hätten all diese Auflagen locker erfüllen können. Der Klub spielte schließlich in der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga. Dennoch treten die Kickers gegen Werder Bremen in Offenbach an. Im heimischen Stadion am Dallenberg darf aus Lärmschutzgründen nach 19.30 Uhr nicht mehr angepfiffen werden. Der DFB hatte die Partie aber auf 20.45 Uhr terminiert und weigerte sich strikt, sie vorzuverlegen. Sogar der Würzburger Oberbürgermeister schaltete sich ein und bat in einem Brief an DFB-Präsident Reinhard Grindel um eine Verlegung. Vergebens.

Darum müssen die Würzburger "aus Rücksicht auf nachbarschaftliche Belange unter Inkaufnahme erheblicher wirtschaftlicher Einbußen und organisatorischem Aufwand" ausweichen, sagt Würzburgs Vorstandschef Daniel Sauer: "Es ist absolut schade, dass ein paar wenige vielen tausend Menschen ein Fußballfest in der Heimat verwehren. Schon jetzt können wir sicher sagen, dass der Imageschaden für Würzburg groß sein wird und die finanziellen Folgen des Umzugs zu Lasten der Kickers enorme Dimensionen annehmen dürfte."

vdv/sid/dpa | Stand: 08.08.2017, 09:58