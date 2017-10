Sébastian Haller brachte den Favoriten aus Hessen mit einem glücklichen Kopfballtreffer in Front. Schweinfurt steckte nach dem Gegentreffer nicht auf und erspielte sich Torchancen. Konter, Fernschüsse – die Unterfranken spielten ihr komplettes Repertoire. Die Belohnung blieb allerdings aus.

Frankfurt cool

Nach dem Seitenwechsel hielten die "Schnüdel" noch eine knappe Vierteltunde mit, dann genügten der Eintracht fünf Minuten, um die Vorentscheidung zu sorgen. Haller erhöhte mit seinem zweiten Treffer zum 2:0, dann traf Marius Wolf kurz vor seiner Auswechslung zum dritten Frankfurter Tor.

In der Schlussviertelstunde machte sich der dreifache Klassenunterschied dann deutlich bemerkbar: Bei den Regionalligaspielern schwanden die Kräfte, Schweinfurt hatte Schwierigkeiten, den Ball über mehrere Stationen in den eigenen Reihen zu halten. Fünf Minuten vor dem Ende durfte sich auch Danny Blum in die Torschützenliste eintragen: Jovic hatte Blum starten sehen und bediente den Kollegen sehenswert. Blum traf zum 0:4. "In der ersten Halbzeit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir haben keine Ruhe reinbekommen, erst im zweiten Durchgang haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Es ging nur darum, die nächste Runde zu erreichen. Mund abputzen, Freitag kommt schon das nächste Spiel."

Frankfurt muss bereits am kommenden Freitag (27.10.17) ran, Gegner ist auswärts der 1. FSV Mainz 05, der bei seiner Zweitrunden-Partie in die Verlängerung musste.