Schalke 04 hat seinen jüngsten Aufschwung auch im DFB-Pokal fortgesetzt. Allerdings zitterten sich die "Königsblauen" am Mittwoch (26.10.2016) nach einer klaren Führung gegen den 1. FC Nürnberg ins Achtelfinale. "In der ersten Halbzeit sind wir nur hinterhergelaufen und haben zugesehen, wie die Fußball spielen. Die zweite Halbzeit hat ganz gut ausgesehen, es war eng bis zum Schluss. Schade, dass das 3:3 nicht mehr gefallen ist", sagte Nürnbergs Stürmer Guido Burgstaller.

Nach einer tadellosen ersten Halbzeit hatte der Bundesligist bereits mit 3:0 in Führung gelegen und dabei teilweise Katz und Maus mit dem Club gespielt. Am Ende stand es 3:2 (3:0) für die Gäste, die sich in der zweiten Halbzeit durch zwei ungeschickte Aktionen selbst in Schwierigkeiten brachten. "Das war ein perfektes Spiel, wir haben nämlich 60 Minuten dominiert und in den letzten 30 Minuten gesehen, wie es nicht geht", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Nürnberg kämpft

Ein Eigentor von Abdul Rahman Baba brachte die bis dahin unterlegenen und phasenweise überforderten Nürnberger wieder zurück ins Spiel (59.). Thomas Kempe traf kurz darauf nach einem Foul von Caicara an Hanno Behrens im Strafraum per Elfmeter (68.). Danach drängte Nürnberg mit Leidenschaft auf den Ausgleich, ohne aber noch große Chancen herauszuarbeiten - trotzdem wackelten die Gäste bedenklich.

Der starke Jewgeni Konopljanka (20. und 45.) nach Eckbällen sowie Klaas-Jan Huntelaar (31.) nach starker Vorarbeit von Caicara hatten die konzentriert und konsequent spielenden Gäste in Führung gebracht. Nur Nürnbergs Torhüter Thorsten Kirschbaum verhinderte einen noch höheren Rückstand.

Serie des Clubs beendet

Der Club hatte nach einem miserablen Saisonstart und ersten Diskussionen um Trainer Alois Schwartz zuletzt vier Spiele in Serie gewonnen - und dabei nur einen Gegentreffer kassiert. Aber erst nach Babas Eigentor glaubte der Club an seine Chance, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.