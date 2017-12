Dortmund war in dieser Phase überfordert und konnte von Glück reden, dass der Rekordmeister zwei Gänge zurückschaltete. Obwohl der BVB so häufiger in Ballbesitz kam, strahlte er keinerlei Gefahr aus. Die Taktik von Trainer Peter Stöger, den Bayern mit einer variablen Fünferkette in der Abwehr und einer Mittelfeld-Raute zu begegnen, lief völlig ins Leere.

Stöger stellt nach einer halben Stunde um

Stöger erkannte seinen Irrtum und stellte nach einer guten halben Stunde auf 4-2-3-1 um, Jarmolenko hatte sofort eine gute Chance. Doch der zurückgeeilte David Alaba klärte den Schuss des Ukrainers auf der Linie (35.). Für die Bayern war es ein Warnschuss - den sie umgehend beantworteten. Müller und Lewandowski setzten mit einem Doppelpass die gesamte Gästeabwehr matt, Müller vollstreckte mit einem gefühlvollen Heber.

In der zweiten Halbzeit über weite Strecken dasselbe Bild: Die Bayern stürmten, Dortmund schaute oder lief hinterher. James (46.) und Müller (50.) scheiterten am gut reagierenden Torhüter Bürki. Dortmund gab sich nicht auf, kam gegen nachlassende Münchner zu mehr Abschlüssen - und durch Jarmolenko Kopfball zum Anschluss. In der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Alexander Isak noch eine Großchance für die Gäste.