Der Zweitligist siegte am Mittwoch (25.10.17) beim Drittliga-Tabellenletzten VfL Osnabrück nach frühem Rückstand in der 2. Runde mit 3:2 (1:1). Letzter verbliebener Drittligist im Wettbewerb ist somit der SC Paderborn, der am Dienstag zu Hause den VfL Bochum (2:0) ausgeschaltet hatte.

Viel Mühe mit Alvarez

Nürnberg hatte in Osnabrück vor 14.000 Zuschauern anfangs große Probleme - besonders mit Marcos Alvarez. Der von Dynamo Dresden gekommene Stürmer verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung des Außenseiters (4.) und traf wenig später mit einem Fernschuss die Latte (15.).

Mikael Ishak erzielte den Ausgleich (38.), der Torjäger traf in seinem siebten Pflichtspiel in Serie. Das 1:2 durch Tim Leibold (51.) konterte Christian Groß (63.), Enrico Valentini (73.) traf zum Sieg für den FCN.

Zorba sieht Rot

Osnabrück beendete das Spiel nach einer Roten Karte gegen Furkan Zorba (76./Notbremse) in Unterzahl. Osnabrück hatte sich dennoch wenig vorzuwerfen.

Der abstiegsbedrohte Drittligist ging hart in die Zweikämpfe und versuchte, die individuell klar besseren Gäste zu verunsichern. Mit zunehmender Spielzeit allerdings setzte sich die Klasse des Favoriten durch.

Club jetzt in Heidenheim

Die Clubberer können nun kommenden Sonntag (29.10.17) in Heidenheim ihren Lauf fortsetzen und weiter am Traum von der Bundesliga-Rückkehr arbeiten. Die Osnabrücker sind tags zuvor eine Etage gefordert, gegen den FSV Zwickau geht es um den Anschluss an das rettende Ufer.