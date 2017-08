Späterer Einstieg für Topklubs nach Pokalreform

Der DFB-Pokal startet am Freitag (11.08.17) mit einem einfachen System: 18 Erstligisten und 14 der 18 Zweitligsten wurden den restlichen Mannschaften, die wie der 1. FC Rielasingen-Arlen teils in der sechsthöchsten Liga spielen, zugelost. Das Ergebnis bei fast jeder Partie ist Klein gegen Groß. Das soll auch so bleiben, falls denn stimmt, was die Bild-Zeitung am Donnerstag (10.08.17) berichtet.

Demnach soll die erste Hauptrunde des Pokals ab der Saison 2919/20 gesplittet werden. Die Europacup-Teilnehmer trügen ihre Erstrunden-Spiele dann vier Wochen später als die übrigen Mannschaften aus. DFB-Präsident Reinhard Grindel wollte zwar keine Details nennen, geht aber von einer Einigung mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) aus. "Wir sind gemeinsam mit den Kollegen der DFL auf einem guten Weg, und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten zu einer finalen Entscheidung kommen werden", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

DFL will Europapokalteilnehmer entlasten

Die Pläne sehen vor, dass 25 oder 26 Erstrunden-Spiele wie gewohnt eine Woche vor dem Saisonstart der Bundesliga stattfinden, die restlichen sechs oder sieben Partien (je nach Anzahl der Europacup-Starter) würden erst im September ausgetragen.

Die Mannschaften, die in einem internationalen Wettbewerb vertreten sein werden, hätten so eine Woche länger Zeit zur Vorbereitung und damit auch für aufwändige Werbetouren nach Fernost oder in die USA.

Aufblähung anscheinend vom Tisch

Angedacht worden war auch, den Wettbewerb aufzublähen. So sollte der DFB-Pokal künftig mit 182 statt 64 Mannschaften ausgetragen werden. 122 Amateurklubs hätten dann in einer Qualifikationsrunde gespielt, danach wären insgesamt 114 Klubs - darunter alle Zweitligisten und elf Erstligisten - in einer Vorrunde angetreten. Erst danach wäre die dritte Runde gekommen, die aber erste Hauptrunde hätte heißen sollen, mit wieder 64 Teams und den Europapokalteilnehmern.

1999/00 - ein ähnlicher Versuch scheiterte klar

In der Saison 1999/00 hatte der DFB einen ähnlichen Versuch gestartet, auch damals mit der Begründung, die Europapokalteilnehmer zu entlasten. An der ersten Hauptrunde nahmen nur 18 Mannschaften teil, allerdings nur Zweitligisten und Amateure. In der zweiten Hauptrunde spielten dann 46 Mannschaften, die neun Teilnehmer an Champions League, UEFA-Pokal und UI-Cup fehlten. Erst in der dritten Hauptrunde Mitte Oktober 1999 waren alle Profiteams im Wettbewerb. Es gab wenig Akzeptanz, aber viel Kritik für die neue Art der Austragung.

Reumütig kehrten der DFB und die Liga nach nur einer Saison zum alten Modus zurück. "Die Kompromiss-Lösung, die von einigen Top-Klubs gefordert worden war, hat sich nicht bewährt, weil sie zu wenig transparent und attraktiv war. Die Bundesliga hat eingesehen, dass das klassische Pokalsystem das Beste ist" , sagte der damalige DFB-Sprecher Willi Hink. Damalige Bayern-Manager und heutige Präsident Uli Hoeneß sagte: "Der Pokal lebt von den Partien der Profis gegen die Amateure. Je früher es dazu kommt, um so schöner ist es für sie."

Zwei Streitpunkte für Amateure

Obwohl es damals durchschnittlich mehr Spiele pro Saison gab als heute, ist von dieser Erkenntnis offenbar nicht viel übrig geblieben. "Wir möchten am Grundsatz Klein gegen Groß und am Prinzip der beiden Lostöpfe - hier Profis, da Amateure - festhalten" , sagt DFB-Präsident Reinhard Grindel in der NOZ. "Jeder Amateurklub, der sich auf Landesebene für den DFB-Pokal qualifiziert, soll weiterhin die Chance haben, in der ersten Runde auf den FC Bayern, Borussia Dortmund oder einen anderen Traumgegner zu treffen."

