Eigentlich wollte Marcel Sabitzer gar nicht zu RB Leipzig. Viel lieber wollte er zu Red Bull Salzburg. Doch um 2014 von Rapid Wien zum österreichischen Serienmeister wechseln zu können, musste er einen Vertrag in Leipzig unterschreiben. Und die Sachsen, die damals noch in der dritten Liga spielten, liehen ihn dann postwendend an Salzburg aus. Dahinter steckt, dass Sabitzers Ausstiegsklausel nur für einen Wechsel ins Ausland galt. Das alles war natürlich höchst umstritten, doch Sabitzer bekam seinen Willen, Leipzig spielte mit und Rapid Wien schaute in die Röhre.

"Leipzig in meinem Kopf nicht drin"

In Salzburg wurde Sabitzer gleich im ersten Jahr Meister, schoss in 51 Spielen 27 Tore und legte 21 auf. Leipzig hatte er bei all dem nicht auf dem Zettel. Und als der Klub, der inzwischen in die zweite Liga aufgestiegen war, ihn 2015 zurück wollte, da war Sabitzer nicht sonderlich begeistert. "Ich will mich weiterentwickeln. Und da ist Leipzig in meinem Kopf nicht wirklich drin" , sagte er damals.

Heute muss sich Sabitzer eingestehen, dass er wohl alles richtig gemacht hat. Der 23-Jährige ist nicht mehr wegzudenken aus Leipzig, und er selbst will wohl auch vorerst nirgendwo anders mehr hin. Denn Fakt ist, dass er sich in Leipzig sehr wohl weiter entwickelt hat.

"Ein echter Leader"

Für Trainer Ralph Hasenhüttl ist er unverzichtbar geworden. "Er ist ein echter Leader. Er ist einer, der das Heft in die Hand nimmt und auf den man sich einfach immer verlassen kann. Ein Führungsspieler zeichnet sich dadurch aus, dass er auf dem Spielfeld voran geht. Das tut er auf beeindruckende Weise" , sagt der Coach.

Und wenn es nach Hasenhüttl geht, dann wird Sabitzer die Leipziger auch im Pokal gegen den FC Bayern München am Mittwoch (25.10.2017 / live im Ersten und bei sportschau.de) zum Sieg führen. Die Leipziger feierten zuletzt vier Siege in Serie. In der Liga liegen sie nur einen Zähler hinter den punktgleichen Teams von Borussia Dortmund und Bayern München.

Kaltstart gegen Stuttgart

Wie sehr man sich auf ihn verlassen kann, bewies der 28-fache österreichische Nationalspieler beim jüngsten 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Gegen die Schwaben sollte der Kapitän geschont werden. Doch weil Bruma kurzfristig ausfiel, musste er doch ran. Erst zehn Minuten vor dem Anpfiff erfuhr Sabitzer von seinem Einsatz. "Ich habe erst erfahren, dass ich spiele, als die Mannschaft schon in der Kabine war und sich die Kollegen umgezogen haben" , sagt er: "Also schnell Trikot an und raus." Gegen Stuttgart gelang Sabitzer das Siegtor. "Auch wenn du müde bist, dann musst du da drüber gehen" , erklärt er.

Abgesehen vom Spiel gegen Borussia Mönchengladbach stand er in allen acht Bundesligaspielen sowie in allen drei Champions-League-Partien und im Pokal in der Startelf. Vier Tore und vier Vorlagen in zwölf Pflichtspielen stehen zu Buche. In der Offensive ist er variabel einsetzbar. Mal läuft er im rechten Mittelfeld auf, mal im linken und manchmal sogar im Sturmzentrum. Was ihn überall auszeichnet, ist seine enorme Laufarbeit und seine hingebungsvolle Arbeit gegen den Ball.

Rangnick will Vertrag verlängern

Da wundert es nicht, dass Sportdirektor Ralf Rangnick den Vertrag mit Sabitzer noch in diesem Jahr vorzeitig verlängern will. Dabei glaubt er nicht, dass der Österreicher zur Konkurrenz wechselt. "So lange wir diesen Weg weitergehen, den wir die letzten Jahre gegangen sind, glaube ich, macht sich keiner großartig Gedanken über irgendwelche anderen Vereine" , sagt Rangnick.

"Wir sind reifer geworden"

Für Leipzig stehen gleich zwei Duelle mit den Bayern an. Nach dem Zweitrunden-Duell im Pokal empfangen die Münchner die Leipziger am Samstag (28.10.2017) zum Liga-Duell. Die beiden Spiele gehen die Leipziger mit breiter Brust an. "Wir sind reifer geworden. Jetzt haben wir die Erfahrung, spielen Champions League. Es kommen immer frische Leute und wir haben einen breiten Kader" , sagt Sabitzer.

In den ersten beiden Aufeinandertreffen der vergangenen Bundesliga-Saison waren die Sachsen als Verlierer vom Platz gegangenen. In München hatten sie mit 0:3 verloren, in Leipzig nach einem spektakulären Spiel mit 4:5. "Wir waren ja alle neu in der Liga, es waren immer neue Situationen, in denen man nicht immer genau wusste, was auf einen zu kommt, wie stark man wirklich ist" , erinnert er sich Sabitzer. Durch das Engagement von Jupp Heynckes hätten die Bayern selbst auch wieder an Stabilität gewonnen. Doch Sabitzer sagt forsch: "Wir wollen ein Tor mehr schießen als der Gegner. Im Pokal will jeder weiterkommen. Von daher hauen wir alles raus. Wir wollen ein Feuerwerk abbrennen. Wir sind im Flow."

vdv/sid/dpa | Stand: 25.10.2017, 08:00