Eintracht Norderstedt - VfL Wolfsburg 0:1

Wolfsburg quält sich zum Sieg in Norderstedt

Der VfL Wolfsburg hat sich in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs gequält. Eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund mühte sich der in nahezu allen Belangen enttäuschende haushohe Favorit am Sonntag (13.08.17) zu einem glücklichen 1:0 (0:0) beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt.