Augsburg fand im ersten Durchgang so gut wie gar nicht zu seinem Spielaufbau und hatte große Probleme mit dem robusten Pressing der Magdeburger.

Ein ungefährlicher Schuss von Jonathan Schmid war die zwingendste Aktion, die Torwart Mario Seidel in der ersten Halbzeit zu parieren hatte. Die in dieser Phase überlegenen Magdeburger waren offensiv druckvoller und hatten in Torjäger Beck mehrmals das 1:0 auf dem Fuß.

Im zweiten Abschnitt büßte Magdeburg kaum an Kampfkraft ein, doch Augsburg kam zu besseren Möglichkeiten. Stürmer Alfred Finnbogason prüfte Seidel mit einem satten Schuss, doch der FCA blieb auch im Anschluss zu passiv.

Winkmann verwehrt FCA Elfmeter

Schiedsrichter Guido Winkmann verweigerte den Augsburgern einen Strafstoß, nachdem Magdeburgs Nils Butzen den Ball im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand bekommen hatte.

Drei Minuten vor Spielende war es dann Beck, der für ein Déjà-vu sorgte, ehe Schwede sogar noch erhöhte. Zuvor war ein Schuss von Felix Lohkemper aufs leere Tor aus gut 60 Metern aufs leere Tor am Pfosten gelandet.