Lotte trotzt dem Schnee und erwartet 1860 München

Trotz heftiger Schneefälle ist die Austragung des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels zwischen Sportfreunde Lotte und 1860 München am Mittwochabend (08.02.17) um 18.30 Uhr nicht gefährdet. Zwischen 50 und 100 Personen sind dem Aufruf des Clubs via Facebook am Mittwochmorgen gefolgt und helfen mit, die Tribünen und den Rasen vom Schnee freizuräumen, damit die Partie gegen den Zweitligisten wie geplant stattfinden kann. "Wir kriegen das hin", teilte Lottes Pressesprecherin Julia Mikoleit am Mittag mit.

In der Nacht zum Mittwoch hatte es im Tecklenburger Land kräftig geschneit, der Platz war nach einem Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung unbespielbar. Etwa fünf bis acht Zentimeter Schnee seien gefallen, berichtete Mikoleit, die wie Clubpräsident Hans-Ulrich Saatkamp, die Geschäftsstellenmitarbeiter und zahlreiche Bürger zum Schneeschieber griff. Auch die Zufahrtswege zum ausverkauften Stadion am Lotter Kreuz müssen geräumt werden, um die Sicherheit der rund 10 000 Zuschauer nicht zu gefährden.

Schneeschippen in Lotte

Der Verein hatte die Anhänger zuvor auf seiner Facebookseite aufgerufen, bei der Räumung des Platzes zu helfen. "Wir brauchen eure Unterstützung für heute Abend, damit gespielt werden kann", heißt es in der Mitteilung. "Bringt eure Schneeschieber mit und lasst uns ab sofort gemeinsam den Platz räumen." Als Gegenleistung stellte der Klub vor Ort Heißgetränke in Aussicht. Um 13 Uhr findet die offizielle Platzbegehung statt und dann wird entschieden, ob gespielt wird. Der Vereins-Chef Heinz-Ulrich Saatkamp ist optimistisch.

Pokalschreck Lotte hofft auf nächsten Coup

Die Uhren ticken anders in Lotte, wo das Stadion nicht wie sonst im Profifußball üblich, mit einer Rasenheizung ausgestattet ist. Dass man den Ort nicht mehr nur mit einem vollgestopften Autobahnkreuz bei Osnabrück verbindet, sondern auch mit erfolgreichem Fußball, verdankt Lotte seinen Sportfreunden. Die Mannschaft hat es in wenigen Monaten vom Aufsteiger in die Dritte Liga zum veritablen Pokalschreck geschafft. Nun wartet mit dem Zweitligisten aus München der nächste klassenhöhere Klub.

Geschafft haben die Sportfreunde immerhin gleich zweimal hintereinander das Unerwartete: Erst kickte der Verein aus der 14 000-Seelen-Gemeinde am Rande des Teutoburger Waldes im August Erstligist Werder Bremen aus dem Rennen um den DFB-Pokal, und schlug dann im Herbst in Unterzahl Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen.

Selbstbewusster Trainer

Kurz vor der dritten Runde schwankt die Stimmung im Tecklenburger Land zwischen ehrgeizigem "Jetzt-erst-Recht" und vorsichtigem "Jetzt-bloß-nicht-übermütig-werden". Trainer Ismail Atalan gibt sich selbstbewusst: "Was wir hier erschaffen haben - dieser Zusammenhalt, dieser Glaube aneinander in der Kabine - das ist nicht alltäglich. Wir haben diese Mentalität, dass wir jedes Spiel gewinnen können."

Der 36-Jährige hat in Lotte mehr erreicht, als viele ihm zugetraut hätten. Zum Top-Kicker auf dem Platz hat es nie gereicht, am Spielfeldrand gilt sein Beitrag als der Schlüssel zum Erfolg der Sportfreunde Lotte. Mit Verein und Trainer haben sich zwei Ehrgeizlinge getroffen. Atalan wollte durch seinen Dienstantritt 2015 unbedingt vom Amateur- in den Profibereich, die Sportfreunde träumten damals seit Jahren von der dritten Liga. Gemeinsam ging es rauf - mit bescheidenen Mitteln, aber viel Willenskraft: "Im Spiel Mentalität gegen Talent, würde Mentalität immer gewinnen" , lautet Atalans Philosophie.

Erfolg mit Gescheiterten

Er baute den müden Kader um, formte ein erfolgsorientiertes Team, setzte auch auf Neuzugänge, die woanders gescheitert waren, verlagerte das Spiel weiter nach vorne, wie er im Gespräch schildert. Vor allem habe er Augenhöhe hergestellt: "Wenn du deine Spieler menschlich nicht überzeugst, dass sie zusammen Erfolg haben können, dann bringt auch das Fachliche nichts."

Es wirkt vorerst: Nach 21 Spieltagen hat sich der Verein im Mittelfeld festgesetzt - ganz zu schweigen von der bisherigen Leistung im DFB-Pokal. "Die ganze Region freut sich über unseren Erfolg" , schwärmt Bürgermeister Rainer Lammers, der selbst kaum ein Heimspiel verpasst. Sogar in Australien sei der Sieg des Underdogs gegen Bayer eine Zeitungsnotiz wert gewesen. "Dass man uns mit so etwas verbindet, ist natürlich ein riesiger Werbeeffekt."

Wie in einer großen Familie