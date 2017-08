Der Bundesligist setzte sich am Freitagabend (11.08.2017) in einem echten Pokal-Fight beim Drittligisten Karlsruher SC mit 3:0 (0:0) nach Verlängerung durch. In der regulären Spielzeit hatte Leverkusen noch der Zug zum Tor gefehlt, ehe Dominik Kohr (93.), Joel Pohjanpalo (99.) und Leon Bailey (105.) in der Verlängerung für klare Verhältnisse sorgten.

"Das war ein hartes Stück Arbeit gegen einen unangenehmen Gegner. Das Endergebnis hätte aber auch schon nach 90 Minuten feststehen können", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler erleichtert nach dem Schlusspfiff. Und in der Tat hatte Leverkusen den besseren Start erwischt und hätte bereits nach 85 Sekunden in Führung gehen können, doch Karim Bellarabi konnte die Großchance nicht nutzen.

Karlsruhe hält lange mit

Der KSC wehrte sich anschließend nach Kräften und hatte seinerseits in der 13. Minute die große Gelegenheit zum ersten Tor, als Oskar Zawada an Bayer-Torwart Bernd Leno scheiterte. Auf der Gegenseite ließen Kai Havertz (17.), Admir Mehmedi (24.) und Kohr (45.+1) mehrere Chancen liegen, sodass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging.