Der Erstliga-Absteiger gewann am Mittwochabend das Heimspiel vor 20.500 Zuschauern mit 6:1 (5:1). Die Tore für die überlegenen Hannoveraner schossen Artur Sobiech (5. Minute), Felix Klaus (7./34.), Martin Harnik (15./16.) und Sebastian Maier (53.). Für die Düsseldorfer, bei denen Lukas Schmitz wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte (76.) sah, traf lediglich Kevin Akpoguma (20.).

Zahlreiche Abwehrfehler bei Düsseldorf

Die Düsseldorfer halfen den in der 2. Liga zuletzt zweimal unterlegenen Gastgebern bei der Krisenbewältigung. Beim ersten 96-Treffer lieferte Alexander Madlung sogar unfreiwillig die Vorarbeit. Auch Madlungs Mitspieler in der Abwehr unterliefen reichlich Fehler und zeigten wenig Gegenwehr. Zudem sah Torwart Michael Rensing bei einigen Toren der 96er unglücklich aus, so dass die Partie nach etwas mehr einer Viertelstunde frühzeitig entschieden war. "Wir haben heute die ganze Klasse dieser Mannschaft gesehen" , zollte F95-Trainer Friedhelm Funkel den Hannoveranern seinen Respekt. Torhüter Rensing dachte derweil an die eigenen Anhänger, die die Auswärtsfahrt nach Niedersachsen an einem Werktag extra auf sich genommen hatten: "Wir können uns nur aufrichtig bei unseren überragenden Fans entschuldigen."