Im anderen Duell der Vorschlussrunde empfängt der FC Schalke 04 den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntag (11.02.2018) im Dortmunder Fußballmuseum. Das Halbfinale wird am 17. und 18. April ausgetragen. Das Endspiel findet am 19. Mai statt.

München mit zwei Siegen gegen Leverkusen in dieser Saison

Begehrte Trophäe: Der Pokal

Der Rekordpokalsieger und souveräne Tabellenführer aus München hat mit Gegner Leverkusen in der laufenden Saison gute Erfahrungen gemacht: Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde siegten die Bayern 3:1. Im DFB-Pokal ist es das fünfte Duell der Süddeutschen mit den Rheinländern. Viermal gewann der FCB, einmal setzte sich die Werkself durch. Im vergangenen Aufeinandertreffen siegten die Bayern im Viertelfinale 2015 im Elfmeterschießen.

Letztes Pokalduell zwischen Schalke und Frankfurt vor mehr als zehn Jahren

Das letzte Pokalduell zwischen Schalke und der Eintracht ist schon etwas länger her: In der 2. Runde der Saison 2005/06 schickten die Frankfurter die "Knappen" mit einer 6:0-Klatsche nach Hause. "Natürlich hätten wir gerne ein Heimspiel gehabt" , sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac nach der in der ARD-Sportschau übertragenen Auslosung. "Aber im letzten Jahr haben wir im Halbfinale auch ein schweres Auswärtsspiel gehabt." Damals setzte sich die Eintracht bei Borussia Mönchengladbach im Elfmeterschießen durch.

red/dpa/sid | Stand: 11.02.2018, 18:20