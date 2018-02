Das Endspiel in Berlin ist zum Greifen nah: Am 17. und 18. April 2018 kämpfen die verbliebenen vier Teams um den Einzug ins DFB-Pokal-Finale. Das Erste überträgt beide Halbfinal-Partien live.

Den Anfang machen die Münchner Bayern am Dienstag, 17. April, ab 20:15 Uhr in Leverkusen. Nach dem Ausscheiden gegen Borussia Dortmund im vergangenen Jahr will der Rekordpokalsieger gegen Bayer 04 das Ticket für Berlin buchen. Alexander Bommes führt durch den Abend. Reporter ist Gerd Gottlob.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB-Pokal - die Auslosung | Sportschau | 11.02.2018 | 04:25 Min. | Verfügbar bis 11.02.2019 | Das Erste

Am Mittwoch, 18. April, ab 20:15 Uhr folgt die Begegnung zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. Der letztjährige Finalist Frankfurt muss sich bei der Elf von Domenico Tedesco in Gelsenkirchen beweisen. Gerhard Delling moderiert den Pokalabend. Das Spiel wird kommentiert von Steffen Simon. Im Anschluss meldet sich Alexander Bommes live mit dem "Sportschau Club" aus Herten.

ARD | Stand: 15.02.2018, 11:30